Ученые из Японии разработали способ получения электроэнергии из тепла

Традиционные материалы для сбора тепловой энергии громоздкие и не всегда подходят для низких температур. Исследователи из Университета Окаяма предложили использовать гибкие нити из УНТ, легированные (обогащенные) специальным составом.

В ходе исследований ученые создали нити p-типа (с положительным зарядом) и n-типа (с отрицательным зарядом). Такое сочетание позволяет собирать тепловую энергию более эффективно. Новая технология позволит создавать гибкие термоэлектрические устройства, например, для одежды с подогревом или датчиков здоровья.

Данная разработка позволит не только экономить энергию за счет использования тепла, которое раньше пропадало впустую, но и обеспечит локальным источником питания небольшие электронные устройства, такие как датчики Интернета вещей.