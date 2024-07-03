Ученые из Японии выяснили, что мозг по-разному запоминает одинаковые движения

В ходе эксперимента людей просили определить направление движения облака точек на экране и совершить соответствующее движение роботизированной ручкой. При этом уровень уверенности в выборе направления зависел от того, насколько согласованно двигались точки — чем больше согласованности, тем выше уверенность.

Оказалось, что мозг по-разному кодирует одно и то же движение, выполненное после уверенного или неуверенного решения. Участники эксперимента хуже справлялись с движением, если оно развивалось в условиях, отличающихся от текущей ситуации (уровень уверенности).

Это говорит о том, что двигательная память тесно связана с мыслительными процессами, предшествующими движению.