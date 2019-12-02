Ученые избавились от главной проблемы современных проводников

Что интересно, свойства оксида ванадия, о котором и говорят ученые, напрямую противоречат вполне устоявшемуся закону физики — закону Видемана — Франца. Так, согласно ему, чем лучше проводник проводит электричество, тем лучше он проводит и тепло. В связи с этим производители двигателей никак не могли обойти проблему перегрева двигателей при продолжительном их использовании.

”Это был совершенно неожиданный результат для нас. Это открытие может иметь фундаментальное значение для понимания основ поведения проводников”, — отмечает ведущий исследователь Джанкау Ву из отдела материаловедения лаборатории Беркли.