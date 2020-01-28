Ученые изготовили материал для аккумуляторов будущего из мусора

Новейшая технология способна превратить огромное количество отходов в графеновые хлопья, при этом сама процедура крайне быстрая и дешевая. Так, всего лишь за несколько минут специалисты могут провести переработку целой тонны отходов.

”Люди выбрасывает от 30% до 40% всей пищи, потому что она испортилась, а пластиковые отходы вызывают озабоченность во всем мире. Мы уже доказали, что любые твердые углеродные вещества, включая смешанные пластиковые отходы и резиновые шины, можно превратить в графен”, — рассказали авторы научной работы.