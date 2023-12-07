Ученые измерили электрический заряд в кофе, чтобы сделать его вкуснее

В ходе исследования было обнаружено, что добавление одной капли воды в кофейные зерна перед помолом значительно снижает статический электрический заряд, сводя к минимуму комкование при варке. Этот малоизвестный метод, широко используемый опытными бариста, впервые получил научное обоснование. Снижение заряда не только приводит к уменьшению отходов, но и обеспечивает постоянный поток воды, необходимый для получения восхитительного вкуса эспрессо.

Дуэт, стоящий за этим открытием, Кристофер Хендон и его союзник Джошуа Мендес Харпер, провели параллели между трибоэлектрическими эффектами при помоле кофе и взрывными извержениями вулканов.