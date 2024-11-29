Ученые изобрели чудо-технологию, которая улучшает качество фото с камер в 25 раз

Эта инновация, названная сверхдискретизацией, обходит физические ограничения современных сенсоров и предлагает новые возможности для оптической съемки.

Команда под руководством исследователя Чжан Цзэ из Института аэрокосмической информации Китая использовала уникальную технологию сканирования сенсоров с помощью стабильного лазерного излучения.

Это позволило «разделить» пиксели сенсора, превращая каждый из них в 25 отдельных единиц, что приводит к значительному увеличению разрешения изображения. Например, камера с разрешением 2K × 2K может достичь уровня 8K × 8K.

Технология обещает прорыв в таких областях, как астрономия, мониторинг окружающей среды, безопасность и дистанционное зондирование.