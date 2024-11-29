Ученые изобрели чудо-технологию, которая улучшает качество фото с камер в 25 раз

Опубликовано 29 ноября 2024, 07:191 мин.
Ученые изобрели чудо-технологию, которая улучшает качество фото с камер в 25 разОсобенно полезно это будет в изучении космоса
Китайские ученые совершили прорыв в области цифровой фотографии, разработав технологию, которая повышает разрешение и качество изображения с камер в 25 раз.
Эта инновация, названная сверхдискретизацией, обходит физические ограничения современных сенсоров и предлагает новые возможности для оптической съемки.
Команда под руководством исследователя Чжан Цзэ из Института аэрокосмической информации Китая использовала уникальную технологию сканирования сенсоров с помощью стабильного лазерного излучения.
Это позволило «разделить» пиксели сенсора, превращая каждый из них в 25 отдельных единиц, что приводит к значительному увеличению разрешения изображения. Например, камера с разрешением 2K × 2K может достичь уровня 8K × 8K.
Технология обещает прорыв в таких областях, как астрономия, мониторинг окружающей среды, безопасность и дистанционное зондирование.