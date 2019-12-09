Ученые изобрели футболку, способную заряжать смартфон

Для того, чтобы создать данный материал, ученым необходимо распылить определенную смесь, в которую входят клей из томатной кожуры и углеродные наночастицы. В результате экспериментов было выяснено, что электричества, вырабатываемого подобной футболкой из человеческого тела, достаточно, чтобы питать светодиодную лампу.

Создатели нового материала отдельно отмечают тот факт, что их разработка максимально экологична: в ней нет пластика и вредных металлов, а клей имеет растительный характер происхождения.