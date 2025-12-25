Ученые изобрели камеру, которая сделает фото на смартфоны принципиально качественнее

Вместо линз система использует набор разнесенных сенсоров и вычислительные алгоритмы. Технологию назвали MASI (Multiscale Aperture Synthesis Imager).

Она заимствует принцип синтетической апертуры из радиoастрономии: несколько «точек наблюдения» собирают свет независимо, а затем программно объединяются в одно изображение.

Ключевое отличие в отсутствии необходимости в сверхточной физической юстировке, которая раньше делала такой подход почти невозможным в оптике.

Алгоритмы MASI сами согласовывают данные от сенсоров и восстанавливают изображение так, будто оно получено камерой с гораздо большей оптической системой. На практике это дает сверхвысокое разрешение без сложной оптики и линз.