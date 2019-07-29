Ученые изобрели лекарство против рака финальной стадии

В исследовании приняли участие порядка 270 человек. И по согласно результатам многолетнего испытания, показатели выживаемости для нового препарата в течение первых пяти лет оказались выше, чем для других видов терапии, доступных на момент начала испытаний, то есть в 2008 году. В число таких методов лечения вошли химиотерапия, ингибиторы киназы, биологическая терапия и множество других способов лечения.

При обычной терапии у пациентов с раком кожи четвертой стадии выживаемость в первые пять лет составила пять процентов, а с немелкоклеточным раком легких — шесть процентов. Новое же средство увеличило выживаемость до 34,2% для меланомы, 27,7% для почечно-клеточного рака и 15,6% для рака легких.