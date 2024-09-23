Ученые изобрели накопитель, который может хранить сотни ТБ в течение миллиардов лет

Эта технология может стать важным шагом в сохранении генетической информации человека, животных и растений на будущее.

Пятимерный кристалл, созданный с использованием наноструктурированного стекла и лазерной технологии, обеспечивает невероятную долговечность и устойчивость к экстремальным температурам до 1000°C.

Для тестирования возможностей кристалла ученые записали на него полный геном человека — около 3 млрд букв ДНК. Особое внимание уделено созданию «ключа», который объясняет, как использовать записанную информацию.

Это визуальное руководство содержит данные о химических элементах и структуре ДНК, чтобы будущие исследователи, будь то люди, машины или инопланетяне, могли расшифровать геном.

Накопитель, содержащий геном, сейчас хранится в древней соляной пещере в Австрии под управлением архива Memory of Mankind.