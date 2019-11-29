Ученые изобрели новый, более ударопрочный материал для защитных шлемов

Известно, что нынешние шлемы оборудованы слоем пенопластовой прокладки, которая нивелирует часть ударной силы, что и позволяет защитить голову. Команде ученых удалось увеличить способность шлема поглощать удары. Так, благодаря 3D-принтеру был распечатан материал, обладающий упругой микроструктурой. По словам авторов, уникальный материал эффективен не только в поглощении ударов, но также в отведении тепла и влаги от головы пользователя.

На сегодняшний день новый материал прошел ряд успешных испытаний, которые показали, что он способен поглотить до 27% больше энергии от одного удара, чем пенопласты, которые используются в лучших современных шлемах. Более того, в рамках серии ударов материалу удалось нивелировать на 48% больше ударной силы.