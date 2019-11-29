Наука и технологии
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Ученые изобрели новый, более ударопрочный материал для защитных шлемов
Его распечатали на 3D-принтере
Специалисты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Исследовательской лаборатории армии США разработали уникальный материал для набивки шлемов, который намного эффективнее поглощает ударную силу, чем материалы, которыми оснащены современные шлемы.
Известно, что нынешние шлемы оборудованы слоем пенопластовой прокладки, которая нивелирует часть ударной силы, что и позволяет защитить голову. Команде ученых удалось увеличить способность шлема поглощать удары. Так, благодаря 3D-принтеру был распечатан материал, обладающий упругой микроструктурой. По словам авторов, уникальный материал эффективен не только в поглощении ударов, но также в отведении тепла и влаги от головы пользователя.
На сегодняшний день новый материал прошел ряд успешных испытаний, которые показали, что он способен поглотить до 27% больше энергии от одного удара, чем пенопласты, которые используются в лучших современных шлемах. Более того, в рамках серии ударов материалу удалось нивелировать на 48% больше ударной силы.