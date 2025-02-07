Ученые изобрели новый подход к поиску инопланетян

Они считают, что цивилизации могут не просто потреблять энергию звезды, а напрямую использовать её массу.

Учёные назвали таких гипотетических существ «стелливоры» – они могли бы черпать энергию не только из света звезды, но и из её вещества. Это кардинально меняет представления о возможных формах разумной жизни.

Авторы исследования также предложили анализировать аккрецирующие звёзды, чтобы проверить теорию «стелливоров».

Они считают, что традиционные методы поиска техносигнатур слишком узки и не учитывают возможные альтернативные пути развития цивилизаций.

Отмтеим, что свежая концепция открывает новые перспективы в поиске внеземного разума. Учёные надеются, что их идеи помогут расширить спектр наблюдений и, возможно, однажды обнаружить следы по-настоящему развитых космических цивилизаций.