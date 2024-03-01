Ученые изобрели простейший способ очистки питьевой воды от микропластика

Это особенно актуально для жесткой воды, где эффективность метода достигает 90%.

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters, ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Цзинаньского университета добавили в образцы водопроводной воды разных типов микропластиковые частицы. Затем они кипятили воду в течение 5 минут.

Оказалось, что в жесткой воде (с высоким содержанием кальция) кипячение удаляет до 80% микропластика.

Это происходит потому, что при кипячении кальций вступает в реакцию с пластиком, образуя нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок.

В мягкой воде эффект был менее выраженным – кипячение удалило только 25% микропластика.

Таким образом, кипячение – простой и доступный способ сделать питьевую воду чище. А если в вашей воде есть накипь, то можете дополнительно пропустить ее через бумажный фильтр для кофе, чтобы удалить остатки осадка вместе с «закапсулированным» в нем пластиком.