Ученые изобрели самые тонкие солнечные батареи в мире

Согласно данным источника, ученые придумали новый способ создания солнечных батарей, благодаря чему их можно производить максимально тонкими. Изобретенное соединение способно эффективно улавливать энергию из света, за счет чего может рассматриваться как альтернатива источникам питания электронных устройств, в частности медицинским пластырям для кожи, для которых не подходят традиционные источники питания.

”Большие разработки в области электронной кожи для роботов, датчиков для летающих устройств и биосенсоров для обнаружения заболеваний ограничены с точки зрения источников энергии. Вместо громоздких батарей или подключения к электрической сети мы подумали об использовании легких, ультратонких органических солнечных батарей для получения энергии из света, как в помещении, так и на улице”, - сообщается в пресс-релизе Научно-технологического университета имени короля Абдаллы.