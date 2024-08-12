Ученые изобрели тончайшие солнечные панели для закрепления на рюкзаках и даже смартфонах

Опубликовано 12 августа 2024, 07:36
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Ученые изобрели тончайшие солнечные панели для закрепления на рюкзаках и даже смартфонахУ технологии явно есть будущее
Учёные из Оксфордского университета разработали ультратонкие солнечные панели, которые можно закреплять на рюкзаках, автомобилях и даже смартфонах.
Новая технология, созданная в физическом отделении университета, использует многослойный светопоглощающий материал, который способен генерировать энергию более эффективно, чем традиционные кремниевые панели.
Толщина материала составляет всего один микрон, что делает его в 150 раз тоньше кремниевой пластины. Это позволяет применять его на любых поверхностях, включая здания и бытовые предметы.
Эффективность преобразования солнечной энергии материала превышает 27%, что значительно выше показателей современных кремниевых панелей, которые обычно достигают около 22%.
Разработчики считают, что их новинка может значительно снизить стоимость производства солнечной энергии и сделать её более доступной.