Ученые изобрели язык с ИИ для определения опасных продуктов

Эта инновация, результаты которой опубликованы в Nature, может стать революцией в области пищевой безопасности и медицинской диагностики.

Новый ИИ-сенсор способен находить различия в схожих жидкостях, например, отличать молоко с разным содержанием воды, и эффективно распознавать испорченные продукты.

Система работает по принципу нейронной сети, имитируя работу человеческого мозга, который воспринимает и интерпретирует вкусовые ощущения.

Исследователи обеспечили сеть 20 параметрами для анализа взаимодействия жидкостей с сенсорами. ИИ самостоятельно определял показатели, что привело к точности более 95%.

По словам профессора Саптарши Даса, искусственный язык моделирует процесс восприятия пищи, как это делает мозг, что открывает новые возможности для совершенствования технологий контроля качества продуктов.