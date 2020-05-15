Ученые, изучающие пингвинов, оказались одурманены их фекалиями

Так, по словам руководителя исследовательского проекта, профессора кафедры геологических наук и управления природными ресурсами в Университете Копенгагена Бо Элберлинг, в поселениях, организованных пингвинами, производится огромное количество оксида азота. Именно данная особенность и привела к тому, что ученые, изучающие птиц на территории южной Атлантики, оказались в большинстве своем одурманены из-за окруженности пингвиньими фекалиями.

”После нескольких часов суеты в гуано (разложившийся естественным образом помет морских птиц), у одного человека едет крыша. У другого начинаются приступы тошноты и головной боли”, — рассказал Элберлинг.