Ученые изучили целую группу неандертальцев по их следам

Согласно словам экспертов, неандертальцы, подобно современным людям, жили в социальных группах, в которых были представители как разных полов, так и разного возраста. Ученые предполагают, что состав и численность группы играли крайне важную роль в адаптации неандертальцев к зачастую неблагоприятным условиям окружающим.

Группа французских ученых сосредоточилась на изучении имевшихся у них 104 следов, которые сохранились лучше всех остальных, благодаря чему смогли выяснить состав и численность группы неандертальцев. Судя по их следам, группа насчитывала от 10 до 13 человек. При этом количество взрослых в ней насчитывалось не более 2-3 человек - остальные были либо подростками, либо детьми от двух до 10 лет, а остальные были подростками.