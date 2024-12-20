Ученые изучили изменения структуры зубов с возрастом на атомном уровне

В рамках исследования специалисты проанализировали эмаль двух зубов: одного от 22-летнего и другого от 56-летнего человека. Оказалось, что у более старого зуба уровень фтора был значительно выше, что связано с тем, что этот элемент часто добавляют в питьевую воду и зубные пасты для защиты эмали. Эти результаты опубликованы в журнале Communications Materials.

Зубы становятся более ломкими с возрастом, особенно на поверхности, где начинают появляться трещины, отметили ученые. Они использовали метод атомно-зондовой томографии, чтобы детально изучить атомную структуру эмали и понять, как изменяется состав минералов с возрастом.

Оказалось, что фтор, попадающий в организм через пасту и воду, действительно накапливается в эмали. Особенно его уровень был высок в «оболочках» вокруг кристаллов эмали.