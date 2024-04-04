Ученые изучили, как мозг человека реагирует на эмоции

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Neuroscience, позволяют лучше понять, как работает процесс регуляции эмоций. Ученые выявили специфические области мозга, ответственные за этот процесс, что может привести к разработке новых методов лечения психических расстройств.

Используя высокоточные методы нейроимиджинга, исследователи обнаружили, что эмоциональные реакции формируются в коре головного мозга, в то время как регуляция эмоций происходит в других областях мозга, включая передний префронтальный кортекс.

Кроме того, ученые выяснили, что различные нейротрансмиттеры, такие как дофамин и серотонин, влияют на работу системы регуляции эмоций. Это открывает новые перспективы для разработки лекарственных препаратов, направленных на улучшение психического здоровья.