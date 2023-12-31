Ученые изучили «клей», скрепляющий слои кожи

На протяжении десятилетий ученые знали о сложных микроскопических структурах на поверхности кожи. Но как собираются эти сложные «апикальные внеклеточные матрицы» (aECMs), оставалось загадкой. На помощь пришел круглый червь Caenorhabditis elegans — крошечное прозрачное чудо, изучаемое благодаря своей простоте и схожему с человеческим количеству генов.

Используя арсенал современных средств микроскопии, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего заглянули в кутикулу червя, его экзоскелет. Они обнаружили структуры, называемые «распорками», которые раньше были размытыми пятнами, в потрясающих деталях. Они действуют как крошечные столбы, удерживая различные слои кожи вместе, как строительные леса.

Интригующе, но при повреждении этих стоек слои вздуваются и покрываются волдырями. Это подчеркивает их важнейшую роль в поддержании целостности кожи, зеркально отражая аналогичные заболевания волдырей у людей.

Но на распорках история не заканчивается. Команда также выявила сложные узоры, образованные коллагенами — многочисленным семейством белков, которые поддерживают целостность нашего тела. Понимание этих узоров крайне важно, поскольку они, вероятно, определяют, как весь AECM формирует свою сложную архитектуру.

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