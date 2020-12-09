Ученые изучили механизм возникновения эмоций у людей с помощью видеоигры

Видеоигра, созданная специально для эксперимента, очень сильно напоминает классический Pac-Man, передаёт Medical Xpress. Она также предлагает игрокам собирать награду (в виде монет), взаимодействовать с «милыми монстрами», игнорировать «нейтральных» и избегать встреч с «плохишами». Всё это делается для того, чтобы заработать как можно больше очков и перейти на следующий уровень.

В итоге, изучив эмоциональные картины, которые вызывает у добровольцев участие в видеоигре, специалисты пришли к выводу, что у разных людей одни и те же эмоции вызывали возбуждения в разных областях мозга. Но, как ни странно, специалисты смогли разгадать и эту загадку: несмотря на разность активирующихся областей, общим было то, что сразу несколько возбужденных областей начинали реагировать синхронно на внешние возбуждения.