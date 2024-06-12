Ученые изучили противовирусные свойства древесины

Ученые впервые систематически исследовали эффективность различных пород древесины против вирусов. Сосна и ель показали отличные результаты в борьбе с коронавирусами, значительно снижая их активность за 10−15 минут. Дуб же оказался эффективен против другого типа вируса — энтеровируса.

Исследования показали, что противовирусные свойства древесины зависят от её химического состава, в частности, содержания смоляных кислот, терпенов и фенольных соединений. При этом термическая обработка и добавление пластика в древесно-полимерные композиты снижают эффективность.

Открытие финских ученых позволит использовать натуральную древесину для снижения распространения вирусов в общественных местах. Исследования продолжаются — ученые планируют найти наиболее эффективные компоненты древесины и разработать на их основе безопасные и экологичные антивирусные покрытия.