Наука и технологии
Опубликовано 12 июня 2024, 21:30
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Ученые изучили противовирусные свойства древесины

Они зависят от химического состава
Исследователи из Университетов Восточной Финляндии (UEF) и Ювяскюля (JYU) совершили прорыв в изучении противовирусных свойств дерева. Они обнаружили, что древесина некоторых пород деревьев способна значительно снижать активность вирусов, в том числе коронавирусов.
Ученые изучили противовирусные свойства древесины

© Ferra.ru

Ученые впервые систематически исследовали эффективность различных пород древесины против вирусов. Сосна и ель показали отличные результаты в борьбе с коронавирусами, значительно снижая их активность за 10−15 минут. Дуб же оказался эффективен против другого типа вируса — энтеровируса.

Исследования показали, что противовирусные свойства древесины зависят от её химического состава, в частности, содержания смоляных кислот, терпенов и фенольных соединений. При этом термическая обработка и добавление пластика в древесно-полимерные композиты снижают эффективность.

Открытие финских ученых позволит использовать натуральную древесину для снижения распространения вирусов в общественных местах. Исследования продолжаются — ученые планируют найти наиболее эффективные компоненты древесины и разработать на их основе безопасные и экологичные антивирусные покрытия.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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