Ученые изучили самовосстановление нервных клеток

Ученые изучили, как 3D-структура ДНК в нервных клетках влияет на их способность к восстановлению после повреждений. Они обнаружили, что определенные ДНК-петли играют важную роль в активации генов, способствующих восстановлению нервов. Эти петли удерживаются вместе белковым комплексом под названием казеин.

Отсутствие этого белка нарушает формирование ДНК-петель, что приводит к неправильному восстановлению нервов. Исследование подчеркивает важность организации хроматина для активации регенеративных генов, необходимых для восстановления поврежденных нервов.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, как активировать казеин после травмы нерва, что может способствовать регенерации в случаях, когда эта способность ослаблена, как в случае центральной нервной системы.