Наука и технологии
Опубликовано 27 сентября 2024, 22:59
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Ученые изучили самовосстановление нервных клеток

У мышей
Исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Университета штата Огайо и Имперского колледжа Лондона, сосредоточилось на механизмах самовосстановления нервных клеток, что может привести к новым методам лечения травм нервов. Результаты работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые изучили самовосстановление нервных клеток

© Ferra.ru

Ученые изучили, как 3D-структура ДНК в нервных клетках влияет на их способность к восстановлению после повреждений. Они обнаружили, что определенные ДНК-петли играют важную роль в активации генов, способствующих восстановлению нервов. Эти петли удерживаются вместе белковым комплексом под названием казеин.

Отсутствие этого белка нарушает формирование ДНК-петель, что приводит к неправильному восстановлению нервов. Исследование подчеркивает важность организации хроматина для активации регенеративных генов, необходимых для восстановления поврежденных нервов.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, как активировать казеин после травмы нерва, что может способствовать регенерации в случаях, когда эта способность ослаблена, как в случае центральной нервной системы.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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