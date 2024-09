Ученые изучили самовосстановление нервных клеток

У мышей

Исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Университета штата Огайо и Имперского колледжа Лондона, сосредоточилось на механизмах самовосстановления нервных клеток, что может привести к новым методам лечения травм нервов. Результаты работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.