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Наука и технологии
00:00, 13 января 2024
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Ученые изучили свинцовую 2000-летнюю пулю с именем Юлия Цезаря

Она стала свидетелем гражданской войны

В ходе нового исследования археологи рассмотрели загадочную миндалевидную свинцовую пулю с двумя надписями, возрастом более 2000 лет. По мнению ученых, этот артефакт, украшенный именем Юлия Цезаря и названием неизвестного города, предположительно, является свидетельством поддержки коренных народов Испании диктатора во время гражданской войны.

Ученые изучили свинцовую 2000-летнюю пулю с именем Юлия Цезаря

© Журнале Zephyrus

Изучив детали уникальной свинцовой пули, эксперты пришли к выводу, что она была выпущена из рогатки. Артефакт содержит надписи «IPSCA» и «CAES», которые, вероятно, связаны с городом, участвовавшим в гражданской войне между Цезарем и Помпеем.

Это открытие расширяет понимание испанских сражений того времени, а результаты исследования были опубликованы в журнале Zephyrus. Снаряд размером 4,5 на 2 см и весом 71 г, создан с использованием уникальной формы. Он, вероятно, принадлежал решающим битвам гражданской войны Цезаря.

Источник:Hightech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#история
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#наука
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