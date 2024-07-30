Ученые: лишний вес у матери может привести к внезапной смерти ребенка

Исследование, опубликованное в JAMA Pediatrics, показало, что около 5.4% случаев СВДС могут быть вызваны ожирением матери.

Факторы риска СВДС включают сон ребенка на животе, курение матери и короткий период грудного вскармливания.

Однако если курение среди матерей сократилось, то ожирение растет. Ученые из Microsoft изучили данные 18 857 694 новорожденных с 2015 по 2019 год, из которых 16 545 детей внезапно умерли, получив диагноз СВДС.

Анализ показал, что недостаточный вес матери не влияет на риск СВДС, тогда как высокий индекс массы тела (ИМТ) матери значительно увеличивает этот риск.

Ожирение первой I повышает риск на 10%, II степени – на 20%, III степени – на 39%. Ежегодно около 179 случаев СВДС в США связаны с ожирением матерей.