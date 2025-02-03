Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2025, 08:30
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Ученые: между диабетом II типа и депрессией и вправду есть связь

А это значит, что стоит быть аккуратнее
Новое исследование подтвердило генетическую связь между диабетом II типа и депрессией.
Ученые: между диабетом II типа и депрессией и вправду есть связь
© Ferra

Международная группа ученых во главе с Анчей Барановой (Университет Джорджа Мэйсона, США) проанализировала данные крупнейших генетических исследований и выявила более 270 общих генетических локусов, 29 из которых ранее не были известны.

Результаты показали, что у людей с наследственной склонностью к депрессии риск диабета II типа на 24% выше, а при предрасположенности к аффективным расстройствам — на 48%. Однако обратного влияния — диабета на вероятность депрессии — обнаружено не было.

Ключевую роль сыграло воспаление: повышенная активность иммунной системы, характерная для депрессии, способствовала хроническому воспалению, нарушавшему обмен веществ.

Ученые считают, что около 60% генетических факторов диабета совпадают с теми, что связаны с депрессией.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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