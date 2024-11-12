Наука и технологии
Опубликовано 12 ноября 2024, 20:08
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Ученые MIT нашли способ ускорить восстановление нервов через мышцы

Новое исследование
Физические упражнения уже давно известны своими положительными эффектами на здоровье, но теперь ученые Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что они могут также способствовать росту нейронов.
Ученые MIT нашли способ ускорить восстановление нервов через мышцы

© Ferra.ru

В ходе нового исследования инженеры MIT установили, что когда мышцы сокращаются во время физической активности, они выделяют биохимические вещества — миокины. Эти вещества способствуют росту нейронов, увеличивая их длину в четыре раза по сравнению с нейронами, не подвергшимися воздействию миокинов.

Но это еще не все: ученые также обнаружили, что на рост нейронов влияет не только химический состав, но и физическое воздействие. Когда нейроны подвергались механическому растяжению, аналогичному сокращению мышц, они росли так же быстро, как и при воздействии миокинов.

Эти результаты могут открыть новые возможности в области лечения нервных заболеваний. По словам Риту Рамана, старшего автора исследования, теперь ученые могут изучить, как стимуляция мышц может ускорить восстановление нервных клеток и помочь людям с повреждениями нервов или нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз (БАС).

Это открытие важно не только для медицины, но и для разработки новых методов терапии, которые могут восстанавливать двигательную активность у людей с повреждениями нервной системы. Ученые считают, что упражнения могут стать настоящим «лекарством», ускоряя восстановление нейронов и возвращая утраченные функции.

Ученые MIT нашли способ ускорить восстановление нервов через мышцы

© Angel Bu

Источник:MIT
Автор:Булат Кармак
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