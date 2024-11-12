Ученые MIT нашли способ ускорить восстановление нервов через мышцы

В ходе нового исследования инженеры MIT установили, что когда мышцы сокращаются во время физической активности, они выделяют биохимические вещества — миокины. Эти вещества способствуют росту нейронов, увеличивая их длину в четыре раза по сравнению с нейронами, не подвергшимися воздействию миокинов.

Но это еще не все: ученые также обнаружили, что на рост нейронов влияет не только химический состав, но и физическое воздействие. Когда нейроны подвергались механическому растяжению, аналогичному сокращению мышц, они росли так же быстро, как и при воздействии миокинов.

Эти результаты могут открыть новые возможности в области лечения нервных заболеваний. По словам Риту Рамана, старшего автора исследования, теперь ученые могут изучить, как стимуляция мышц может ускорить восстановление нервных клеток и помочь людям с повреждениями нервов или нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз (БАС).

Это открытие важно не только для медицины, но и для разработки новых методов терапии, которые могут восстанавливать двигательную активность у людей с повреждениями нервной системы. Ученые считают, что упражнения могут стать настоящим «лекарством», ускоряя восстановление нейронов и возвращая утраченные функции.