Ученые MIT разработали новый инструмент для исследования мозга

NeuroTrALE использует машинное обучение и суперкомпьютинг для автоматизации обработки и аннотирования больших объемов данных мозговых изображений. Программа упрощает процесс построения детализированных карт мозга, что необходимо для выявления различий между здоровыми и больными мозгами.

Программное обеспечение позволяет исследователям быстро обрабатывать данные, устраняя ошибки и обучая алгоритмы на основе ручного ввода. В результате использование NeuroTrALE сократило время обработки данных на 90% по сравнению с традиционными методами.

Этот инструмент уже применяется для изучения клеточной плотности в префронтальной коре у пациентов с болезнью Альцгеймера. Команда разработчиков планирует сделать NeuroTrALE открытым программным обеспечением, доступным для широкой научной аудитории, чтобы ускорить исследования и разработку новых лекарств.