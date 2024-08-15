Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 19:36
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Ученые MIT разработали новый инструмент для исследования мозга

ПО поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера
В конце 2023 года американская Федеральная служба по контролю за продуктами и лекарствами одобрила первый препарат, способный замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Однако, чтобы полностью понять эту и другие неврологические болезни, необходимы новые технологии. Одной из таких является NeuroTrALE — новый инструмент для анализа и визуализации данных о мозге, разработанный Массачусетским технологическим институтом (MIT).
Ученые MIT разработали новый инструмент для исследования мозга

© Ferra.ru

NeuroTrALE использует машинное обучение и суперкомпьютинг для автоматизации обработки и аннотирования больших объемов данных мозговых изображений. Программа упрощает процесс построения детализированных карт мозга, что необходимо для выявления различий между здоровыми и больными мозгами.

Программное обеспечение позволяет исследователям быстро обрабатывать данные, устраняя ошибки и обучая алгоритмы на основе ручного ввода. В результате использование NeuroTrALE сократило время обработки данных на 90% по сравнению с традиционными методами.

Этот инструмент уже применяется для изучения клеточной плотности в префронтальной коре у пациентов с болезнью Альцгеймера. Команда разработчиков планирует сделать NeuroTrALE открытым программным обеспечением, доступным для широкой научной аудитории, чтобы ускорить исследования и разработку новых лекарств.