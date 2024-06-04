Ученые MIT разработали новый метод обучения роботов

Новый метод, известный как Policy Composition (PoCo), позволил роботам успешно выполнять множество задач и приспосабливаться к новым условиям. По результатам исследования, проведенного в симуляциях и реальных экспериментах, производительность роботов улучшилась на 20 процентов по сравнению с базовыми методами.

Для создания PoCo ученые использовали диффузионные модели и обучили каждую из них отдельно на различных наборах данных, таких как видеодемонстрации роботов. Затем они комбинировали эти модели, позволяя роботам генерализовать свои навыки для разных задач.

По мнению экспертов, такой подход является важным шагом для области робототехники, и его применение позволит роботам успешно выполнять сложные многошаговые задачи и работать в различных средах.