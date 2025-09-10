Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2025, 08:04
1 мин.

Ученые MIT создали «умный бюстгальтер» с ультразвуком для диагностики рака груди

Группа исследователей из MIT разработала носимое устройство, которое может помочь выявлять рак груди на ранних стадиях прямо дома. Речь идёт об «умном бюстгальтере» с ультразвуковым модулем, встроенным в гибкий патч.
В основе технологии — миниатюрированный ультразвуковой сканер, основанный на новом пьезоэлектрическом материале. Он крепится к 3D-напечатанному патчу, который можно вставить в бюстгальтер.

Сканер перемещается по шести позициям, охватывая всю грудь, и позволяет получать изображения с разных углов. Разрешение сопоставимо с медицинскими ультразвуковыми аппаратами, при этом глубина сканирования достигает 8 см.

В первом тестировании устройство помогло обнаружить кисты размером всего 0,3 см у 71-летней пациентки. Учёные отмечают, что такая технология особенно полезна для женщин с высоким риском «интервального» рака — агрессивных опухолей, которые возникают между плановыми маммографиями.

Разработчики планируют создать компактную систему размером со смартфон и подключить к ней алгоритмы ИИ для анализа изменений в динамике. В будущем технология может использоваться и для диагностики других органов.

По словам исследователей, цель проекта — повысить доступность регулярного скрининга и увеличить показатели выживаемости до 98%.

Источник:MIT
Автор:Булат Кармак
