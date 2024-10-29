Ученые MIT создали универсальную систему обучения роботов

Традиционно для обучения роботов использовались данные, специфичные для каждой задачи, что требовало много времени и ресурсов. Новый подход MIT объединяет разнообразные данные из различных источников, таких как симуляции и реальное использование роботов, что позволяет обучать машины более эффективно.

Ключевым элементом метода стал архитектурный подход под названием Heterogeneous Pretrained Transformers (HPT), который обрабатывает данные от датчиков и камер, переводя их в единый формат. Это позволяет модели быстро адаптироваться к новым задачам, используя уже накопленные знания.

Метод HPT основывается на идее предобучения, использованной в больших языковых моделях, таких как GPT-4. Ученые использовали огромный набор данных, включающий более 200,000 траекторий роботов из различных источников, чтобы повысить производительность обучения.

Результаты тестирования показали, что использование HPT улучшает производительность роботов на более чем 20% по сравнению с традиционным подходом. Ученые надеются, что в будущем смогут создать универсальный «мозг» для роботов, который можно будет использовать без необходимости дополнительного обучения.