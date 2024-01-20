Ученые: мышцы человека способны на сложные реакции без вмешательства мозга

Опубликовано 20 января 2024, 02:15
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Ученые: мышцы человека способны на сложные реакции без вмешательства мозгаИсследование
Группа ученых из Калифорнийского технологического университета и Чикагского университета обнаружила, что мышцы человека способны на сложные реакции на раздражители без вмешательства головного мозга. Этот уникальный механизм напоминает принципы работы простых нейросетей. Пишет «Газета.Ru» ссылаясь на журнал Nature.
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Ученые, используя нанотехнологии ДНК обнаружили, что мышцы способны распознавать различные химические комбинации и реагировать на них автономно, без включения головного мозга.
Исследование открывает новые горизонты для понимания того, как мышцы принимают решения, и может стать отправной точкой для исследований других многокомпонентных систем в организме.
Профессор Арвинд Муруган, ведущий автор исследования, выразил надежду, что их работа стимулирует дополнительные исследования, раскрывая «мыслительные» способности в различных системах организма.
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