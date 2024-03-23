Ученые: на Марсе невозможно прожить дольше 4 лет

Даже при наличии современных технологий человек не сможет прожить там дольше четырех лет.

NASA уже отправила на Марс несколько роботов и теперь планирует в следующем десятилетии доставить туда и людей. Изучение Красной планеты может помочь нам лучше понять прошлое и будущее нашей Земли.

В прошлом году ученые из США, России и Германии попытались оценить влияние жизни на Марсе на человека. Их интересовал вопрос, можно ли защититься от радиации и, если да, то когда лучше всего отправлять миссию.

Исследования показали, что люди не смогут оставаться на Марсе долго. Через четыре года уровень радиации превысит безопасные нормы.

Космический корабль должен обеспечить защиту по пути к планете и обратно, но даже слишком толстые материалы корабля не спасут, а будут лишь усиливать излучение.

Ученые уточнили, что лучшее время для полета на Марс – когда активность Солнца достигает своего пика. Оно отталкивает самые опасные частицы, частично защищая космонавтов.

Итог неутешительный: добраться до Марса в ближайшие годы возможно, а вот обжиться на нем не получится. Еще одна причина беречь Землю – другого дома у нас пока нет!