Ученые начали дрессировать пчел

Для дрессировки пчел исследователи разработали искусственный ароматизатор, который вызывал у насекомых ассоциации с запахом подсолнуха. Впоследствии полученный ароматизатор добавлялся в подкормку для ульев. Именно эти манипуляции привели к тому, что пчелы начали опылять преимущественно подсолнухи, что способствовало увеличению урожая на 29-57%.

Сами исследователи были удивлены длительности оказываемого данной дрессировкой эффекта. Один из автором работы отметила:

С помощью этой процедуры возможно влиять на пищевую активность пчел и таким образом существенно повышать урожайность. Иными словами, опыление можно значительно улучшить используя простой ароматизатор как элемент целенаправленной стратегии опыления.