Наука и технологии
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Ученые начали дрессировать пчел
Они добились от них опыления конкретных растений
Ученым из Университета Буэнос-Айреса, в ходе исследования, удалось обнаружить способность пчел к дрессировке. В частности, они обучили пчел опылять преимущественно подсолнухи.
Для дрессировки пчел исследователи разработали искусственный ароматизатор, который вызывал у насекомых ассоциации с запахом подсолнуха. Впоследствии полученный ароматизатор добавлялся в подкормку для ульев. Именно эти манипуляции привели к тому, что пчелы начали опылять преимущественно подсолнухи, что способствовало увеличению урожая на 29-57%.
Сами исследователи были удивлены длительности оказываемого данной дрессировкой эффекта. Один из автором работы отметила:
С помощью этой процедуры возможно влиять на пищевую активность пчел и таким образом существенно повышать урожайность. Иными словами, опыление можно значительно улучшить используя простой ароматизатор как элемент целенаправленной стратегии опыления.