Ученые начали использовать червей для выявления рака

Сообщается, что новая методика основывается на особенности круглых червей реагировать на химический раздражитель, вследствие чего они начинают приближаться к понравившимся им запахам. В рамках исследования выяснилось, что черви проявляют интерес к моче человека с раком, тогда как к моче здорового человека - не приближаются. Так, ученые могут выявить наличие рака лишь по перемещениям червя к моче пациента.

На данный момент данная методика выявляет порядка 15 видов онкологии, причем точность данного способа составляет 86,8%. ”Мы работаем над созданием особых видов червей за счет изменения их генов, которые могли бы определить конкретный вид рака. Мы поставили цель вывести червей, которые могли бы определить такой трудно диагностируемый вид онкологии как рак поджелудочной железы, и прийти к осуществлению таких анализов уже через два года”, - поделился Хироцу Такааки.