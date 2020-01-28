Ученые начали использовать птиц в качестве дронов

Отмечается, что ученые не просто так выбрали именно альбатросов. Так, данный род способен разглядеть судно на расстоянии в несколько десятком км. Кроме того, альбатросам также характерно любопытство, за счет чего они обязательно подлетают к кораблям поближе. Так, птиц оснастили миниатюрными устройствами, в числе которых датчик GPS для идентификации геолокации, система связи с основным судном и приемник корабельной радиосвязи, благодаря которому даже с небольшого расстояния можно зарегистрировать сигнал радаров судна браконьеров, что и превратило их в своего рода “дроны".

В ходе исследования были задействованы порядка 169 экипированных альбатросов, с помощью которых ученые проверяли обстановку в труднодоступных регионах океана. Так, начиная с ноября 2018 года по май прошлого года с помощью птиц осуществлялось наблюдение за 47 млн км² поверхности океана, а это около 353 “радарных контакта”.