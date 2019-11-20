Наука и технологии
Сегодня 15:12
Ученые начали лечить людей редактированием клеток крови
Следующая цель — вылечить рак крови таким образом
Компании CRISPR Therapeutics опубликовала сообщение, в котором говорится о том что ей и Vertex впервые удалось частично добиться выздоровления пациентов с наследственными болезнями крови при помощи отредактированных компанией клеток.
Так, одна из пациенток, страдающая от бета-талассемиеи, получила курс терапии по редактированию клеток, после чего она перестала нуждаться в постоянном переливании крови для нормальной и полноценной жизни. Другая пациентка подобным образом смогла вылечиться от от закупорки сосудов. По словам специалистов, в ходе лечения они перекодировали клетки крови пациентов, после чего они начали производить детский вариант гемоглобина вместо взрослого.
Теперь CRISPR планирует расширить область болезней, с которыми компания намерена бороться. В следующем году, например, она намерена использовать CRISPR-терапию для лечения онкологических заболеваний крови.