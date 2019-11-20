Ученые начали лечить людей редактированием клеток крови

Так, одна из пациенток, страдающая от бета-талассемиеи, получила курс терапии по редактированию клеток, после чего она перестала нуждаться в постоянном переливании крови для нормальной и полноценной жизни. Другая пациентка подобным образом смогла вылечиться от от закупорки сосудов. По словам специалистов, в ходе лечения они перекодировали клетки крови пациентов, после чего они начали производить детский вариант гемоглобина вместо взрослого.

Теперь CRISPR планирует расширить область болезней, с которыми компания намерена бороться. В следующем году, например, она намерена использовать CRISPR-терапию для лечения онкологических заболеваний крови.