Ученые начали предугадывать степень тяжести коронавируса

Результаты научной работы опубликованы в издании Communications Medicine. Данная методика, помимо предсказания степени тяжести болезни, может выяснить наличие самой болезни. Данная проблема стоит довольно остро, поскольку большинство экспресс-тестов и тестов на антитела к COVID-19 имеют высокие уровни ложноотрицательных результатов. Помимо прочего они не могут выяснить, реплицируется ли вирус, и как будет протекать болезнь.

Зато все это можно установить посредством анализа маркеров, связанных с метилированием ДНК. В рамках исследования специалисты отобрали образцы периферической крови у 164 пациентов с COVID-19 и 296 здоровых людей. В результате по данным анализа удалось выяснить специфические для SARS-CoV-2 генетические маркеры, а также маркеры, которые позволили предсказать тяжесть болезни.

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