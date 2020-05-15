Ученые начали прогнозировать тяжесть коронавируса по рентгеновскому снимку

”Мы демонстрируем, насколько ценными могут быть рентгеновские снимки во время этой пандемии, поскольку путем оценки заболевания по частям легких мы можем предсказать результаты, которые потенциально могут помочь надлежащим образом распределить ресурсы и ускорить лечение в самых тяжелых случаях”, - поделился один из автором исследования, доктор медицинских наук Даниэль Тусси.

Для этого учеными была разработана система подсчета очков, подразумевающая визуальное разделение легких с оценкой степени тяжести коронавирусом. Общий бал, в свою очередь, зависит от того, сколько зон затронул коронавирус. После оценки по балльной шкале следует этап сопоставления с тем, что на самом деле происходило с пациентами по мере прогрессирования болезни.