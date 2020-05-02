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Ученые начали тестировать гормональный препарат для лечения педофилии
Причем зафиксирована положительная динамика
Издание JAMA Psychiatry опубликовало материал, в котором сообщается о том, что ученые из Каролинского и Гетеборгского университета начали тестировать гормональный препарат для лечения педофилии.
Для исследования учеными было привлечено порядка 52 мужчин, у которых было диагностировано педофильное расстройство. Так, в рамках эксперименты участников разделили на две группы: одна принимала гормональный препарат для снижения уровня тестостерона, тогда как вторая получала плацебо.
В результате было установлено, что у участников первой группы снизилось влечение к несовершеннолетним буквально через две недели начала эксперимента. Продолжить лечение данным препаратом выразили желание и сами участники. Однако ученые отметили необходимость осуществления более масштабных исследований для того, чтобы выяснить, есть ли у данной терапии побочные эффекты.