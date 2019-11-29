Ученые начнут использовать интернет-кабели для регистрации землетрясений

Прямо сейчас на дне океана протянуты тысячи километров оптоволоконных кабелей, которые используются как для передачи интернета, так и иных видов сигналов. Что интересно, данные кабеля связывают абсолютно все континенты на планете кроме Антарктиды. Но что еще более интересно, некоторые из этих кабелей уже сейчас никак не используются из-за окончания срока службы, но при этом никто не планирует вынимать их со дна океана. И именно такие кабеля ученые и предлагают использовать в качестве сейсмографа. О том, как это сделать, они написали в своей работе.

Стоит отметить, что ученые уже успели провести тестирование, по ходу которого им удалось зафиксировать подводное землетрясение магнитудой 3,5.