Ученые начнут использовать искусственный интеллект для лечения проблем со сном

В качестве причин, по которым искусственный интеллект и машинное обучение могут улучшить уход за сном, называется огромное количество данных, собираемых центрами сна. В дальнейшем, благодаря использованию новейших технологий, ученые намерены ставить более точные диагнозы больным, а также прогнозировать предстоящие заболевания.

”Когда мы думаем об искусственном интеллекте в области медицины сна, очевидным вариантом использования является оценка этого процесса и связанных с ним событий. ИИ упростит процесс лабораторных исследований сна и время врачей, необходимое для непосредственного ухода за пациентами”, — рассказала ведущий автор исследования Кэти Голдштейн.