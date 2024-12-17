Ученые начнут подбирать работников на Арктику при помощи нейросканирования

Технология основана на электроэнцефалографии и позволяет анализировать когнитивное состояние и эмоциональную устойчивость человека.

Интерфейс протестируют в 2025 году в экспедициях «Команды Арктики». НКИ будет отслеживать усталость, стресс и концентрацию участников, помогая адаптировать их график и повысить безопасность работы в суровых условиях.

Применение технологии особенно важно для работы в условиях полярной ночи, холода и изоляции, где ошибки могут быть критичными. Система сможет предупреждать о необходимости отдыха или корректировки нагрузки.

В будущем НКИ планируется использовать для альпинистов, спасателей и вахтовиков.

К 2035 году такие интерфейсы могут стать стандартом для работы в экстремальных условиях, повышая безопасность и эффективность команд.