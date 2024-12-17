Наука и технологии
Опубликовано 17 декабря 2024, 08:27
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Ученые начнут подбирать работников на Арктику при помощи нейросканирования

Технологии на страже тяжелых профессий
Команда из РТУ МИРЭА разработала нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) для оценки пригодности кандидатов к работе в Арктике.
Ученые начнут подбирать работников на Арктику при помощи нейросканирования
© Ferra

Технология основана на электроэнцефалографии и позволяет анализировать когнитивное состояние и эмоциональную устойчивость человека.

Интерфейс протестируют в 2025 году в экспедициях «Команды Арктики». НКИ будет отслеживать усталость, стресс и концентрацию участников, помогая адаптировать их график и повысить безопасность работы в суровых условиях.

Применение технологии особенно важно для работы в условиях полярной ночи, холода и изоляции, где ошибки могут быть критичными. Система сможет предупреждать о необходимости отдыха или корректировки нагрузки.

В будущем НКИ планируется использовать для альпинистов, спасателей и вахтовиков.

К 2035 году такие интерфейсы могут стать стандартом для работы в экстремальных условиях, повышая безопасность и эффективность команд.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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