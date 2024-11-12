Ученые наделили роботов «сверхчеловеческим» зрением с помощью радиосигналов

Обычно роботы полагаются на камеры или лидары, которые дают высококачественные изображения, но не работают в плохую погоду. Однако радиоволны, благодаря своей способности проникать через препятствия, могут создавать изображения даже в условиях ограниченной видимости. PanoRadar использует эти волны вместе с искусственным интеллектом, чтобы создавать точные 3D-карты окружающей среды.

Система работает по принципу маяка, который вращает свои антенны и сканирует пространство. В отличие от простого маяка, PanoRadar использует алгоритмы обработки данных и машинное обучение, что позволяет достичь разрешения, сопоставимого с лидаром, но по гораздо более низкой стоимости.

Технология показала себя отлично в испытаниях: робот с PanoRadar способен точно определять местоположение объектов даже через стеклянные стены и в помещениях с дымом. Это особенно важно для таких применений, как беспилотные автомобили или спасательные миссии в опасных условиях.