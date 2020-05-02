Наука и технологии
Сегодня 11:51
Ученые наглядно показали, как можно заразиться коронавирусом в самолете
А также рассказали о шансах заразиться во время пятичасового полета
Американские ученые составили 3D модель, благодаря которой наглядно показали, как можно заразиться коронавирусом в самолете.
Так, специалисты из университета Пердью считают, что за распространение инфекции на борту отвечает не только близкое расположение пассажиров друг к другу, но также и система кондиционирования в самолете. Так как борт самолета — это достаточно закрытое помещение, то потоки воздуха крайне быстро разносят частицы вируса по всему салону воздушного судна.
Американское издание, в свою очередь, уже опубликовало материал, в котором говорится о том, что в зоне риска находятся до 10 людей, сидящих возле инфицированного пассажира. При этом также были подсчитаны и шансы заразиться во время условного пятичасового полета — они составляет порядка 1:3.