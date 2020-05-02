Ученые наглядно показали, как можно заразиться коронавирусом в самолете

Так, специалисты из университета Пердью считают, что за распространение инфекции на борту отвечает не только близкое расположение пассажиров друг к другу, но также и система кондиционирования в самолете. Так как борт самолета — это достаточно закрытое помещение, то потоки воздуха крайне быстро разносят частицы вируса по всему салону воздушного судна.