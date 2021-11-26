Ученые нагрели плазму до температуры 10 солнц

В основе термоядерной энергетики, которая считается потенциальным бесконечным источником чистой энергии, лежат те же самые процессы, которые протекают в ядре Солнца.



Реакторы токамак разработаны для искусственного повторения именно таких процессов. Камера реактора, имеющая форму “пончика”, опутана катушками сверхмощных электромагнитов. Строительство KSTAR было завершено еще в 2007 году, а первая плазма была сгенерирована в его камере уже в 2008 году. В 2016 году на реакторе KSTAR был установлен первый рекорд, плазма с температурой в 50 миллионов градусов Цельсия удерживалась в камере на протяжении 70 секунд.



Однако, главной целью всех подобных экспериментов является нагрев плазмы до температуры в 100-120 миллионов градусов Цельсия, температуры, при которой начинают идти устойчивые реакции термоядерного синтеза. На KSTAR плазму с такой температурой удалось получить уже в 2018 году, правда время удержания плазмы составляло всего 1.5 секунды.



И недавно ученые сделали большой шаг, увеличив рекордное время удержания плазмы до 30 секунд. Увеличение времени стало результатом оптимизации и модернизации магнитной системы, системы охлаждения и других компонентов реактора. Все это является шагами на пути к главной цели – удержанию плазмы на протяжении 300 секунд. Это, согласно планам, должно быть достигнуто в 2026 году после проведения модернизации систем реактора.