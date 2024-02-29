Ученые наконец-то узнали, почему у людей пропал хвост

Опубликовано 29 февраля 2024, 15:39
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Ученые наконец-то узнали, почему у людей пропал хвостВсе дело в одном гене
Многовековая тайна эволюции человека наконец-то раскрыта! Группа исследователей обнаружила уникальную мутацию ДНК, которая миллионы лет назад привела к потере хвоста у наших предков.
Мутация находится в гене TBXT, который, как известно, играет ключевую роль в развитии хвоста у животных.
Она представляет собой два «прыгающих» элемента Alu, которые не встречаются у обезьян, но присутствуют у всех гоминидов.
Эти элементы Alu не кодируют белки, но они меняют способ считывания информации с гена TBXT. В результате этой мутации часть гена «вырезается», что приводит к образованию белка с измененной структурой.
Именно эта модификация белка TBXT, по мнению ученых, и стала причиной того, что наши предки утратили хвост.
Чтобы доказать свою теорию, исследователи вживили «прыгающие» гены Alu в ДНК мышей. В результате у подопытных животных хвосты действительно не развились.