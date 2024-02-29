Ученые наконец-то узнали, почему у людей пропал хвост

Мутация находится в гене TBXT, который, как известно, играет ключевую роль в развитии хвоста у животных.

Она представляет собой два «прыгающих» элемента Alu, которые не встречаются у обезьян, но присутствуют у всех гоминидов.

Эти элементы Alu не кодируют белки, но они меняют способ считывания информации с гена TBXT. В результате этой мутации часть гена «вырезается», что приводит к образованию белка с измененной структурой.

Именно эта модификация белка TBXT, по мнению ученых, и стала причиной того, что наши предки утратили хвост.

Чтобы доказать свою теорию, исследователи вживили «прыгающие» гены Alu в ДНК мышей. В результате у подопытных животных хвосты действительно не развились.