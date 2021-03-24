Ученые намерены отучить комаров пить кровь

Рассказали об этом в пресс-службе петербургского Университета ИТМО. Благодаря геному комаров специалисты рассчитывают упростить борьбу с малярией. Так, новые данные будут способствовать поиску участков генов, отвечающих за распространение болезни. Таким образом можно или отучить комаров пить кровь человека или же ограничить инфицирование паразитов.

Отмечается, что всего в геноме комаров порядка 300 млн символов - у человека в 10 раз больше. Помимо прочего у насекомых всего три пары хромосом. Чтобы собрать геном ученые воспользовались материалом со всей колонии комаров.

”В итоге мы видим все индивидуальные различия отдельных комаров, которые необходимо нивелировать, чтобы собрать референсный геном”, — поделился Антон Замятин, сотрудник научно-образовательного центра геномного разнообразия ИТМО.