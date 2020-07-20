Ученые намерены создавать миниатюрные лаборатории внутри лекарства

Так, специалистам, которые занимаются изучением материалов в наноразмерных масштабах, удалось точно измерить и охарактеризовать одну скрученную наночастицу. Речь идет хиральности и именно данное “открытие” позволяет им рассчитывать на то, что они оказались еще на один шаг ближе к производству и смешиванию лекарств в микроскопических масштабах, делая из них полноценные нанолаборатории.

”Хиральность — это одно из самых фундаментальных свойств природы. Она существует в субатомных частицах, в молекулах (ДНК, белке), в органах (сердце, мозг), в биоматериалах (таких как ракушки), в шторме, облаках (торнадо) и в форме галактик (спирали, летящие в космосе)”, - заявил руководитель проекта профессор Венцислав Валев.

Чтобы понять важность хиральности в природе и то, что ученым удалось ее точно измерить, достаточно лишь сказать, что молекула, которая вращается по часовой стрелке, будет производить запах лимонов, в то время как идентичная молекула, крутящаяся против часовой стрелки, пахнет апельсинами.